Akhisar ile Nazilli puan yarışında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetin ardından geçen hafta galip gelerek düşme hattından çıkan Akhisarspor ile Isparta 32 Spor'u evinde yenerek 6 maç sonra Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta Akhisarspor, 10 puanla 15'inci sırada kendisine yler bulurken, Nazilli ise 15 puanla 4'üncü basamakta haftaya başladı.