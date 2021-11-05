Akhisar ile Nazilli puan yarışında
05.11.2021 10:33
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetin ardından geçen hafta galip gelerek düşme hattından çıkan Akhisarspor ile Isparta 32 Spor'u evinde yenerek 6 maç sonra Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, yarın Ege derbisinde rakip olacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetin ardından geçen hafta galip gelerek düşme hattından çıkan Akhisarspor ile Isparta 32 Spor'u evinde yenerek 6 maç sonra Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta Akhisarspor, 10 puanla 15'inci sırada kendisine yler bulurken, Nazilli ise 15 puanla 4'üncü basamakta haftaya başladı.
Son Dakika 11:27 ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak 11:25 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı 11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:50 Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:09 Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza