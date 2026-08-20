Akhisar'ın Bisiklet Başarısı: İki Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Akhisar'ın Bisiklet Başarısı: İki Türkiye Şampiyonu

Akhisar\'ın Bisiklet Başarısı: İki Türkiye Şampiyonu
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Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası'nda Akhisarlı sporcular önemli dereceler elde etti, İlknur şampiyon oldu.

Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası'nda mücadele eden Akhisarlı sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı. U15 kadınlar kategorisinde yarışan İlknur Buğlem Karataş ise Türkiye şampiyonu oldu.

Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası, 18 ve 20 Ağustos tarihlerinde Burdur'da gerçekleştirilen bireysel zamana karşı ve yol yarışlarıyla devam etti. Şampiyonada mücadele eden Akhisarlı bisikletçiler, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

18 Ağustos'ta gerçekleştirilen Bireysel Zamana Karşı Yarışlarında U11 erkekler kategorisinde Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Deniz Atlas Tekin üçüncü olurken, U11 kadınlar kategorisinde Palandöken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Azra Ece Göbet ikinci oldu. U13 kadınlar kategorisinde ise Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Elif Mira Şahin üçüncülük elde etti.

20 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yol Yarışlarında ise Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş, U15 kadınlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı gün düzenlenen yarışlarda U11 kadınlar kategorisinde Azra Ece Göbet üçüncü, U13 kadınlar kategorisinde ise Kar Beyaz Spor Kulübü sporcusu Melisa Ateş üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, sporcuların başarılarının Akhisar adına gurur verici olduğunu belirterek, bisiklet sporuna verilen desteğin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Akhisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisar'ın Bisiklet Başarısı: İki Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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