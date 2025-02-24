Akhisar Spor Kulübü'nden 3 Bronz Madalya - Son Dakika
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Akhisar Spor Kulübü'nden 3 Bronz Madalya

Akhisar Spor Kulübü\'nden 3 Bronz Madalya

Akhisar İlçe Spor Kulübü, Antalya'daki yarışlarda 3 bronz madalya kazanarak başarı gösterdi.

24.02.2025 11:59
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Akhisar İlçe Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Antalya'da katıldıkları 3 farklı yarışta 3 bronz madalya kazanarak yine kürsüde yer aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 19-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışmalarında düzenlenen Kriteryum etabında Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Hilal Kaymaz, U-12 Kadın kategorisinde 3. olarak bronz madalya kazandı. Hilal Kaymaz, katıldığı bir diğer yarış olan Yol Yarışı etabında da U-12 Kadın kategorisinde 3.'lük elde ederek yarışları 2 bronz madalya ile tamamladı.

Yarışlarda Zamana Karşı etabında ise Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Miray Akcan, U-12 Kadın kategorisinde bronz madalya kazandı. Akhisar İlçe Spor Kulübü katıldığı yarışta toplam 3 bronz madalya elde etmiş oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akhisar Spor Kulübü'nden 3 Bronz Madalya - Son Dakika

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