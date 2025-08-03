Akhisar Sporcuları Dağ Bisikletinde Başarı Elde Etti

Erzurum'da 01-03 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Davut Berber Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na katılan Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Şampiyonada U15 Kadınlar kategorisinde yarışan İlknur Buğlem Karataş, Türkiye 4'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. U13 Kadınlar kategorisinde ise Hilal Kaymaz birincilik kürsüsüne çıkarken, Miray Akcan 4'üncü, Meryem Karataş ise 5'inci oldu. U11 Kadınlar kategorisinde yarışan Melisa Ateş ise birinciliği elde ederek altın madalya kazandı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcularının Türkiye genelindeki bu başarıları, ilçede büyük sevinçle karşılandı. Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden kulüp yetkilileri, gelecek yarışlarda daha büyük başarılar hedeflediklerini ifade etti. - MANİSA