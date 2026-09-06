Akhisarlı bisikletçi Nazife Tuncel Rize'deki MTB CUP'ta Genç Kadınlarda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Akhisarlı bisikletçi Nazife Tuncel Rize'deki MTB CUP'ta Genç Kadınlarda altın madalya kazandı

Akhisarlı bisikletçi Nazife Tuncel Rize\'deki MTB CUP\'ta Genç Kadınlarda altın madalya kazandı
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Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel, Rize'de düzenlenen MTB CUP yarışında Genç Kadınlar kategorisinde birinci olarak altın madalya elde etti. Kulüp başkanı Barkın Düzgün, sporcuyu tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti; başarı Akhisar'da sevinçle karşılandı.

Akhisar Karabulut Spor Kulübü bisiklet sporcusu Nazife Tuncel, Rize'de düzenlenen MTB CUP yarışında Genç Kadınlar kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Rize MTB CUP yarışı, 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde Rize'de gerçekleştirildi. Yarışta Akhisar Karabulut Spor Kulübü'nü temsil eden Nazife Tuncel, Junior Women (Genç Kadın) kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Zorlu parkurda mücadele eden genç sporcu, elde ettiği dereceyle büyük bir başarıya imza atarken, altın madalyanın da sahibi oldu. Nazife Tuncel'in başarısı, kulübünde ve Akhisar'da sevinçle karşılandı.

Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün, başarılı performansından dolayı sporcu Nazife Tuncel'i tebrik ederek, emeği geçen antrenörlere ve destekçilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Akhisar, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarlı bisikletçi Nazife Tuncel Rize'deki MTB CUP'ta Genç Kadınlarda altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisarlı bisikletçi Nazife Tuncel Rize'deki MTB CUP'ta Genç Kadınlarda altın madalya kazandı - Son Dakika
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