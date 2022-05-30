Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!

Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden Akhisarspor'a kayyum atandı. Üst üste 2 kez çıktığı Türkiye Kupası finallerinin birinde kupayı müzesine götüren Ege ekibi, 2019'dan sonra büyük çöküş yaşadı.

KAYYUMUN GÖREV SÜRESİ 4 AY

Bazı kulüp üyelerinin açtığı dava sonunda Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, mevcut yönetim kuruluna tedbir konulup kayyum atanmasına karar verdi. Kulüp, yeniden üyeliklere açılacak ve ardından da seçime gidecek. Mevcut yönetim üyeliklere kısıtlama getirmişti.

Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararlarlar şöyle: