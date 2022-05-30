Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı! - Son Dakika
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Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!

30.05.2022 18:13
Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!

2019 yılından itibaren büyük bir düşüş yaşayan Akhisarspor'a 3. Lig'e düştü. Çöküşü bir türlü durduramayan Ege temsilcisine kayyum atandı.

Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden Akhisarspor'a kayyum atandı. Üst üste 2 kez çıktığı Türkiye Kupası finallerinin birinde kupayı müzesine götüren Ege ekibi, 2019'dan sonra büyük çöküş yaşadı.

KAYYUMUN GÖREV SÜRESİ 4 AY

Bazı kulüp üyelerinin açtığı dava sonunda Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, mevcut yönetim kuruluna tedbir konulup kayyum atanmasına karar verdi. Kulüp, yeniden üyeliklere açılacak ve ardından da seçime gidecek. Mevcut yönetim üyeliklere kısıtlama getirmişti.

Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararlarlar şöyle:

  • Davalı AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ'ne 28/03/2021 tarihli genel kurul toplantısı ile seçilen yönetimin yetkilerinin HMK 389. Maddesi gereğince TEDBİREN DURDURULMASINA,
  • Davalı yanın kayyım talebinin reddine, 3-AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ'ne 30/05/2022 tarihi itibariyle 55435302670 TC Kimlik numaralı Av. TAYYAR ÜNSAL ve 45265641834 TC Kimlik numaralı ABDÜLKADİR YAVUZ ÖZDEM'in KAYYIM OLARAK ATANMALARINA, 4-Kayyım Av. Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdem'e; 28/03/2021 tarihli olağanüstü genel kurul ile seçilen yönetimin TÜM YETKİLERİNİN VERİLMESİNE,
  • Kayyımların yetkilerinin derneğin bir sonraki yapılacak olağan genel kurul kararına kadar devamına, yetkilerinin 4 ay ile sınırlı olmasına,
  • Kayyımlara emek ve mesailerine karşına ayrı ayrı aylık 10.000,00'ar TL ücret taktirine.." masrafın davalı dernekten karşılanmasına,
  • Ara kararın Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Akhisar Dernekler Masası, Manisa İl Dernekler Müdürlüğüne, davalı derneğe ve taraflara bildirilmesine, Dair; dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.
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