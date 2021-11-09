Akhisarspor Başkent'te galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 hafta galibiyete hasret kaldıktan sonra son 2 maçını kazanarak düşme hattından çıkan Akhisarspor, yarın Ankara Demirspor deplasmanında seriyi 3 maça çıkarmaya çalışacak.
TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta 10 maçta topladığı 13 puanla 12'nci sırada yer alan Akhisarspor'da taraftarlar, mücadele öncesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde takım ve Teknik Direktör Muhammet Yılmaz'la bir araya gelerek moral aşıladı.
Kaynak: DHA
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