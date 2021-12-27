Akhisarspor'dan erken start

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son hafta kentte yaşanan sel felaketi nedeniyle ligden çekilen Kastamonuspor'la oynaması gereken maçı bay takım olarak geçip devreyi rakiplerinden erken tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarına da erken başladı.
Akhisarspor'da sezon başında Gümüşhanespor'a kiralanan kaleci Batuhan Ataç da takıma dönüp Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanda yer aldı. Grupta ilk yarının son maçları dün oynanırken, Akhisar, devreyi 17 maçta 21 puanla 13'üncü sırada bitirdi.
Kaynak: DHA
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