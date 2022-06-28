Akhisarspor, futbol direktörlüğü için Gekas'la anlaştı - Son Dakika
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Akhisarspor, futbol direktörlüğü için Gekas'la anlaştı

28.06.2022 11:21
Akhisarspor, futbol direktörlüğü için Gekas'la anlaştı

Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, futbol direktörlüğü için eski oyuncusu Yunan Theofanis Gekas'la prensip anlaşmasına vardı.

Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, futbol direktörlüğü için eski oyuncusu Yunan Theofanis Gekas'la prensip anlaşmasına vardı.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Efsanemiz Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Attığı 24 golle yeşil-siyahlı takımın Süper Lig'deki en golcü ismi konumundaki Gekas, Akhisarspor'da 2012-2013 sezonunda maç başına 0,8 gol ortalamasıyla, sezonu "gol kralı" tamamlayan Galatasaray'ın golcüsü Burak Yılmaz'la gol yollarında en verimli isim olmuştu. Yeşil-siyahlı 3 taraftarın Gekas için yazdığı marş, sosyal medyada birçok kişi tarafından izlenmişti.

Yunan golcü Türkiye kariyerinde Akhisarspor'un dışında Samsunspor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da mücadele etti.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

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