Akhisarspor kendine geldi - Son Dakika
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Akhisarspor kendine geldi

27.03.2022 13:29
Akhisarspor kendine geldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 mağlubiyet aldığı kötü serinin ardından evinde Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup eden Akhisarspor, kurtuluş ateşini yaktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 mağlubiyet aldığı kötü serinin ardından evinde Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup eden Akhisarspor, kurtuluş ateşini yaktı. Rakibini Oğuzcan, Furkan ve Bertuğ'un golleriyle geçen yeşil-siyahlı ekip, haftalar sonra düşme hattından çıktı. Puanını 29'a çıkarıp 15'inci sıraya tırmanan Akhisarspor, son 6 maça umutlarını tazeleyerek girdi. Hafta içinde çarşamba günü de son sıradaki Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak Ege temsilcisi kazanarak alt gruptan uzaklaşmayı hedefliyor.


- Akhisar
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Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor kendine geldi - Son Dakika


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