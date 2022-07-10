TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kayyum heyetinden açıklamalar geldi. Mahkeme kararıyla mevcut üyelerden Halil İbrahim Doğan , Abidin Eryüksel ve Ahmet Dutlulu'nun kayyum olarak atandığı ifade edildi. Değerlendirme toplantısı yapan Halil İbrahim Doğan, görev sürelerinin 3 ay olduğunu ve en kısa zamanda kulübü kongreye götüreceklerini bildirdi. Karar gereği kulübe yeni üye alımının yapılmayacağı, istinaf mahkemesine bu konuyla ilgili itiraz yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Doğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Akhisarspor kongreye gidecek - Son Dakika

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