Akhisarspor kongreye gidecek - Son Dakika
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Akhisarspor kongreye gidecek

10.07.2022 12:59
Akhisarspor kongreye gidecek

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kayyum heyetinden açıklamalar geldi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kayyum heyetinden açıklamalar geldi. Mahkeme kararıyla mevcut üyelerden Halil İbrahim Doğan, Abidin Eryüksel ve Ahmet Dutlulu'nun kayyum olarak atandığı ifade edildi. Değerlendirme toplantısı yapan Halil İbrahim Doğan, görev sürelerinin 3 ay olduğunu ve en kısa zamanda kulübü kongreye götüreceklerini bildirdi. Karar gereği kulübe yeni üye alımının yapılmayacağı, istinaf mahkemesine bu konuyla ilgili itiraz yapılacağı ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Doğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor kongreye gidecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisarspor kongreye gidecek - Son Dakika
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