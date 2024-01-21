Akhisarspor evinde Kuşadasıspor\'a tek golle yenildi

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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
AKHİSAR,
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor evinde, zirve hesapları yapan Kuşadasıspor'a tek golle yenildi: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Malik 64'üncü dakikada Kuşadasıspor'u öne geçiren golü kaydetti. Konuk takımdan 82'nci dakikada Batuhan kırmızı kart gördü. Kuşadasıspor bu galibiyetle puanını 29'a çıkarırken, Akhisarspor ise 11 puanda kaldı.
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