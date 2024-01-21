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Akhisarspor evinde Kuşadasıspor'a tek golle yenildi - Son Dakika
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Akhisarspor evinde Kuşadasıspor'a tek golle yenildi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, evinde zirve hesapları yapan Kuşadasıspor'a 0-1 mağlup oldu. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, Kuşadasıspor'un golü Malik tarafından 64. dakikada kaydedildi. Konuk takımdan Batuhan ise 82. dakikada kırmızı kart gördü. Kuşadasıspor bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı, Akhisarspor ise 11 puanda kaldı.

Akhisarspor evinde Kuşadasıspor\'a tek golle yenildi
21.01.2024 - 16:17,
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AKHİSAR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor evinde, zirve hesapları yapan Kuşadasıspor'a tek golle yenildi: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Malik 64'üncü dakikada Kuşadasıspor'u öne geçiren golü kaydetti. Konuk takımdan 82'nci dakikada Batuhan kırmızı kart gördü. Kuşadasıspor bu galibiyetle puanını 29'a çıkarırken, Akhisarspor ise 11 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Akhisarspor evinde Kuşadasıspor'a tek golle yenildi - Son Dakika
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