Akhisarspor salladı yıkamadı
03.12.2021 11:56
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a deplasmanda uzatmalarda teslim oldu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a deplasmanda uzatmalarda teslim oldu. Normal süresi golsüz biten maçta sahaya 8 yabancıyla çıkıp, ardından 3 yabancıya daha forma veren ev sahibinin 95'inci dakikada Tetteh'le attığı gole 110'uncu dakikada Yusuf Cihat'la karşılık veren Akhisar, 114 ve 120+2'de yediği 2 golle 3-1 mağlup olup yıkıldı. Süper Lig'de yer aldığı dönemde Türkiye Kupası'nı 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanıp, 2019 yılında kupada Galatasaray'la final oynamayı başaran Akhisarspor, ligden düştükten sonra 1'inci Lig'deki geçen iki sezonunda kupaya erken veda etmişti.
Son Dakika 12:32 Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor