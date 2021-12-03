Akhisarspor salladı yıkamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a deplasmanda uzatmalarda teslim oldu. Normal süresi golsüz biten maçta sahaya 8 yabancıyla çıkıp, ardından 3 yabancıya daha forma veren ev sahibinin 95'inci dakikada Tetteh'le attığı gole 110'uncu dakikada Yusuf Cihat'la karşılık veren Akhisar, 114 ve 120+2'de yediği 2 golle 3-1 mağlup olup yıkıldı. Süper Lig'de yer aldığı dönemde Türkiye Kupası'nı 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanıp, 2019 yılında kupada Galatasaray'la final oynamayı başaran Akhisarspor, ligden düştükten sonra 1'inci Lig'deki geçen iki sezonunda kupaya erken veda etmişti.