Akhisarspor seri arayacak
03.11.2021 12:15
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından geçen hafta Kırşehir Belediyespor'u deplasmanda yenen Akhisarspor, cumartesi günü evindeki Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'u da yenerek seri yakalamak istiyor.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından geçen hafta Kırşehir Belediyespor'u deplasmanda yenen Akhisarspor, cumartesi günü evindeki Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Yeşil-siyahlı ekip, son olarak geçen sezon üst üste 2 galibiyet alabildi. Akigo, geçen sezon 7 Mart'ta Eskişehirspor'u, 13 Mart'ta da Boluspor'u art arda yendikten sonra bir daha seriye hasret kalıp sezon bitiminde 1'inci Lig'e mendil salladı. Bu sezon da grupta düşme hattına kadar gerileyen Akhisarspor, yine korkulu rüya görmemek için bir an önce seri yakalayıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
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