Akhisarspor'un konuğu Şanlıurfaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Akhisarspor, yarın evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacağı maçla yara sarmaya çalışacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Akhisarspor, yarın evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacağı maçla yara sarmaya çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Alpaslan Şen'in yöneteceği mücadele saat 13.00'te başlayacak. Puanların birbirine çok yakın olduğu grupta alt üst sıraları yakalamaya çalışan Akhisarspor, 13 maçta topladığı 16 puanla 12'nci sırada haftaya başladı. Şanlıurfaspor ise 12 maç sonunda aldığı 19 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.



Son Dakika

Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı

Alkole beklenen zam geldi!

En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira

AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!

Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor

Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!

Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası