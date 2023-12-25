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Akhisarspor'un yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika
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Akhisarspor'un yeni yönetimi belirlendi

Akhisarspor'un TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarısını 11 puanla 12. sırada tamamlamasının ardından istifa eden yönetimin yerine Öner Alanç başkanlığındaki yeni yönetim seçildi.

Akhisarspor\'un yeni yönetimi belirlendi
25.12.2023 - 11:54,
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AKHİSAR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 11 puanla 12'nci sırada tamamlayan Akhisarspor'un yeni yönetimi belli oldu. İrfan Ezer başkanlığındaki eylül ayında göreve gelen yönetimin 2 Aralık'ta iç sahada oynanan 5-0'lık Büyükçekmece Tepecikspor mağlubiyeti sonrası istifa ettiği yeşil-siyahlılarda başkanlığa Öner Alanç seçildi. Akhisarspor Yılmaz Atabart Tesisleri'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Öner Alanç başkanlığındaki yönetim, Tuncay Bilen, Mustafa Şafak, Günay Özen, Serkan Akgün, Mustafa Girgin, Umut Altaş, Saadettin Özdemir, Tolga Kahraman, Hüseyin Tıkıroğlu ve Onur Çiçek isimlerinden oluştu.

Kaynak: DHA
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