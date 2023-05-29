Akıllara o maç geldi! Galibiyete erken sevinen taraftarlar, son dakika golüyle yıkımı yaşadı

Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Sandhausen ve Hamburg kozlarını paylaştı. BWT-Stadion'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Hamburg oldu.
Bu galibiyetin ardından Hamburg taraftarları, Bundesliga'ya yükseldiklerini zannederek sahaya atladı. Fakat Heidenhim, J. Regensburg karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 90+9'da gelen golle 3-2'ye çevirmeyi başardı ve Bundesliga'ya yükselen ikinci takım oldu.
Hamburg taraftarı, diğer taraftan gelen sonucu öğrenince yıkım yaşadı. Bu mücadelenin ardından akıllara Fenerbahçe'nin Şampiyonluğu Bursaspor'a son dakika golüyle kaptırdığı 2009-2010 sezonu geldi.
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