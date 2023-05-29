Akıllara o maç geldi! Galibiyete erken sevinen taraftarlar, son dakika golüyle yıkımı yaşadı - Son Dakika
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Akıllara o maç geldi! Galibiyete erken sevinen taraftarlar, son dakika golüyle yıkımı yaşadı

29.05.2023 17:59

Hamburg taraftarları, Sandhausen'i 1-0 yendikleri maçın ardından Bundesliga'ya yükseldiklerini zannederek sahaya girdi. Fakat rakip takım Heidenheim uzatmada bulduğu golle Bundesliga'ya çıkan taraf oldu. Hamburg taraftarı, bu sonucu öğrendikten sonra yıkıldı. Akıllara Fenerbahçe'nin şampiyonluğa sevindiği 2009-2010 sezonundaki yanlış anons skandalı geldi.

Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Sandhausen ve Hamburg kozlarını paylaştı. BWT-Stadion'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Hamburg oldu.

Akıllara o maç geldi! Galibiyete erken sevinen taraftarlar, son dakika golüyle yıkımı yaşadı
Akıllara o maç geldi! Galibiyete erken sevinen taraftarlar, son dakika golüyle yıkımı yaşadı

AKILLARA FENERBAHÇE GELDİ

Bu galibiyetin ardından Hamburg taraftarları, Bundesliga'ya yükseldiklerini zannederek sahaya atladı. Fakat Heidenhim, J. Regensburg karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 90+9'da gelen golle 3-2'ye çevirmeyi başardı ve Bundesliga'ya yükselen ikinci takım oldu.

Akıllara o maç geldi! Galibiyete erken sevinen taraftarlar, son dakika golüyle yıkımı yaşadı

BÜYÜK YIKIM YAŞADILAR

Hamburg taraftarı, diğer taraftan gelen sonucu öğrenince yıkım yaşadı. Bu mücadelenin ardından akıllara Fenerbahçe'nin Şampiyonluğu Bursaspor'a son dakika golüyle kaptırdığı 2009-2010 sezonu geldi.

Akıllara o maç geldi! Galibiyete erken sevinen taraftarlar, son dakika golüyle yıkımı yaşadı
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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akıllara o maç geldi! Galibiyete erken sevinen taraftarlar, son dakika golüyle yıkımı yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akıllara o maç geldi! Galibiyete erken sevinen taraftarlar, son dakika golüyle yıkımı yaşadı - Son Dakika
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