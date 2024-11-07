Akkuş Belediyespor'da Antrenör Değişikliği

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Akkuş Belediyespor'da başantrenör Furkan Gür ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından takım antrenörü Furkan Gür ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.