Aksaray'ın Kökez köyünde 6.900.000 TL'lik bordo-mavi halı saha açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'ın Kökez köyünde 6.900.000 TL'lik bordo-mavi halı saha açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray\'ın Kökez köyünde 6.900.000 TL\'lik bordo-mavi halı saha açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Kökez köyünde devlet ve vatandaş iş birliğiyle bordo-mavi renklerde yapılan halı saha, toplam 6.900.000 TL maliyetle tamamlanarak açıldı. Açılışa Vali Murat Duru ve köy halkı katıldı; Duru, devlet-millet iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Aksaray'ın Trabzon spor sevdalısı Kökez köyünde devlet ve vatandaş iş birliğiyle bordo mavi renklerde halı saha yapıldı. Tesisinin açılışı Aksaray Valisi Murat Duru ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Aksaray'ın Trabzonspor sevdalısı Kökez köyünde devlet millet el ele verip ortaklaşa halı saha yaptı. Bordo mavi renklerle yapılan halı sahanın açılışında konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, devlet-millet iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür projelerin korunması ve yaşatılmasının büyük kıymet taşıdığını belirtti. Vali Duru, projenin ortaya çıkış sürecine ilişkin, "%70'ini köy halkımız karşılamış, %30'unu biz karşılamışız ve böyle güzel metrekare kapalı alan ve 60 metrekare de idari binası olan gençlerimiz için spor yapabilecekleri muhteşem bir arena yapmışsınız" dedi.

Törende konuşmasını gerçekleştiren Kökez Köyü Muhtarı Tuncer Derin ise tesisin teknik ve mali detaylarını şu sözlerle paylaştı: "Sürdürülebilir 2025 yılı performans programımızda yer alan ve 2026 yılında tamamlanan tesisimiz, bin 500 metrekare kapalı alan ve 60 metrekarelik soyunma odaları ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Toplam maliyeti 6.900.000 TL olan projemizin 500 bin lirasını İl Özel İdaresi, 1.457.000 lirasını Kaymakamlığımız katkı sağlamış, kalan maliyet ise köyümüz, muhtarlığımız ve yurttaşlarımız tarafından karşılanmıştır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
TrabzonsporAksarayGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Sakarya Pamukova’da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
Sakarya Pamukova'da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 18:54:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Aksaray'ın Kökez köyünde 6.900.000 TL'lik bordo-mavi halı saha açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android