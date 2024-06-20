Akşehir 11. Uluslararası XC OPEN 2024 Yamaç Paraşüt Mesafe Yarışması başladı - Son Dakika
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Akşehir 11. Uluslararası XC OPEN 2024 Yamaç Paraşüt Mesafe Yarışması başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası XC OPEN 2024 Yamaç Paraşüt Mesafe Yarışması başladı. Yarışmaya 98 sporcu katıldı ve derece elde eden pilotlara ödülleri verilecek.

20.06.2024 16:06
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- Akşehir 11. Uluslararası XC OPEN 2024 Yamaç Paraşüt Mesafe Yarışması başladı

KONYA - Bu yıl 11.'si düzenlenen Akşehir Uluslararası XC OPEN 2024 Yamaç Paraşüt Mesafe Yarışması, Konya'nın Akşehir ilçesinde başladı.

Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen 11. Akşehir XC OPEN 2024 Türkiye Yamaç Paraşüt Mesafe Yarışması, Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşüt Kalkış Pisti'nde Akşehir İlçe Belediye Başkanı A. Nuri Köksal'ın yaptığı telsiz konuşması ve tüm yarışmacılara başarılar dilemesiyle başladı. Şehrin turizmine önemli katkılar sağlayan ve geleneksel olarak da devamı sağlanan bu yarışmaya 9'u kadın 89'u erkek olmak üzere toplamda 98 sporcu katıldı.

Ekrem Çavdar Yamaç Paraşüt Kalkış Pistinde değerlendirmelerde bulunan Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal, "Akşehir bizim için çok önemli, çünkü neden? Bizler Nasreddin Hoca'nın mizahını, bilgeliğini, Seyyid Mahmut Hayrani'nin hoşgörüsünü almış eşsiz bir coğrafyada yaşayan ve birbirine kenetlenmiş bir toplumun parçasıyız. Renkli görüntülere şahitlik etiğimiz bu yarışmanın 11.'sini düzenliyoruz. Emeği geçen arkadaşlara, katılımları için sporcularımıza ve tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat şehri olan Akşehir ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yarışma 23 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Uçuşların tamamlanmasıyla Akşehir Kültür Merkezi'nde derece elde eden pilotlara ödülleri verilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akşehir 11. Uluslararası XC OPEN 2024 Yamaç Paraşüt Mesafe Yarışması başladı - Son Dakika

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