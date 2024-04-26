Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü Türkiye Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap\'ta büyük başarı elde etti

Spor

21-24 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te gerçekleştirilen Türkiye Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap müsabakalarında Akşehir'i temsil eden Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü, grubunda çıktığı 5 maçın dördünü kazanarak büyük bir başarıya imza atıp final etabına yükseldi.

Beden eğitimi öğretmenleri Erhan İşci ve Cevdet Dural eşliğinde yoğun bir antrenman programı geçiren sporcular, önümüzdeki maçlar ve yıllar için de gelecek vaat eden başarılı bir kulüp haline geldi. Kulüp antrenörleri yaptıkları açıklamalarda, kulübün bu dönem ikinci yılı olduğunu, çok genç ve yeni bir kulüp olmalarına rağmen Türkiye'de tanınan, rakiplerine ciddi rekabet sağlayan bir konuma geldiklerini belirterek, "Bedensel engellerine rağmen yaz kış demeden, saatlerce antrenman yapan takım arkadaşlarımızı göstermiş oldukları ilgi ve fedakarlıktan dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Bizleri destekleriyle güçlendiren Akşehir Belediye Başkanımız A. Nuri Köksal ve ekibine teşekkür ederiz" dedi. - KONYA