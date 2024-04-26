Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü Türkiye Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap'ta büyük başarı elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü Türkiye Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap'ta büyük başarı elde etti

Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü Türkiye Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap\'ta büyük başarı elde etti

Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü, Türkiye Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap müsabakalarında çıktığı 5 maçın dördünü kazanarak final etabına yükseldi. Genç ve yeni bir kulüp olmalarına rağmen rakiplerine ciddi rekabet sağlayan kulüp, gelecek vaat eden bir başarı sergiledi.

26.04.2024 13:07  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21-24 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te gerçekleştirilen Türkiye Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap müsabakalarında Akşehir'i temsil eden Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü, grubunda çıktığı 5 maçın dördünü kazanarak büyük bir başarıya imza atıp final etabına yükseldi.

Beden eğitimi öğretmenleri Erhan İşci ve Cevdet Dural eşliğinde yoğun bir antrenman programı geçiren sporcular, önümüzdeki maçlar ve yıllar için de gelecek vaat eden başarılı bir kulüp haline geldi. Kulüp antrenörleri yaptıkları açıklamalarda, kulübün bu dönem ikinci yılı olduğunu, çok genç ve yeni bir kulüp olmalarına rağmen Türkiye'de tanınan, rakiplerine ciddi rekabet sağlayan bir konuma geldiklerini belirterek, "Bedensel engellerine rağmen yaz kış demeden, saatlerce antrenman yapan takım arkadaşlarımızı göstermiş oldukları ilgi ve fedakarlıktan dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Bizleri destekleriyle güçlendiren Akşehir Belediye Başkanımız A. Nuri Köksal ve ekibine teşekkür ederiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Voleybol, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü Türkiye Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap'ta büyük başarı elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:15:00. #1.13#
SON DAKİKA: Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü Türkiye Oturarak Voleybol 1. Lig 1. Etap'ta büyük başarı elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement