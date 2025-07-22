Akyurt Belediyesi'nden 'Camiden Hayata' Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Akyurt Belediyesi'nden 'Camiden Hayata' Futbol Turnuvası

Akyurt Belediyesi\'nden \'Camiden Hayata\' Futbol Turnuvası
22.07.2025 17:50  Güncelleme: 17:53
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Akyurt Belediyesi, 'Camiden Hayata' isimli futbol turnuvasının 12.sini başlattı. Programa birçok yerel yetkili katıldı ve turnuvada 22 camiden 62 takım ile 750 sporcu yer alıyor.

Akyurt Belediyesi, 'Camiden Hayata' isimli futbol turnuvasının 12'ncisini başlattı.

Akyurt Belediyesi tarafından 'Camiden Sahaya' adıyla başlatılan ve kapsamı genişletilerek 'Camiden Hayata' adını alan futbol turnuvasının 12'ncisi santra vuruşuyla başladı. Akyurt Şehir Stadı'nda düzenlenen programa Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Müftüsü, Gençlik ve Spor Müdürü, siyasiler ve din görevlileri katıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık törende yaptığı konuşmada, "Bir çocuk belki bu formaları giymenin hevesiyle camiye geldi ve Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Bu açıdan baktığımızda bu turnuvanın kaybedeni hiç yok. Çünkü hepimizin ortak gayesi, vatana, millete hayırlı nesiller yetişmesi. İstedik ki işin içerisinde ilçede bulunan herkes olsun. Bu yıl 22 camiden 62 takım ve 750 sporcumuzla turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ayrıca kız çocuklarımız için voleybol turnuvamız da başladı. Camiden Hayata geniş kapsamlı bir proje ve bu projede tüm gençlerimiz yer alıyor. 10 camiden 22 takım ve 240 sporumuz file önünde yeteneklerini sergileyecek. Geleneksel turnuvamızın sürdürülmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Akyurt Müftüsü Adem Yıldız ise katılımcılara ve sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Belediyemiz ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte burada çok güzel bir birlik oluşmuş durumda. Camilerimizin Kur'an Kurslarımızın sürekli dolu olması ve bu organizasyon sayesinde çocuklarımızın bir araya gelmesi bizleri memnun ediyor. Çocuklarımızın kazasız, sakatlıksız bir turnuva geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Takımlara formalarının dağıtılmasının ardından turnuvanın başlangıç vuruşunu Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık sporcularla birlikte yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akyurt Belediyesi'nden 'Camiden Hayata' Futbol Turnuvası - Son Dakika

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