Akyurt Belediyespor Elit A Liginde - Son Dakika
Üye Girişi

Akyurt Belediyespor Elit A Liginde

09.03.2022 15:48
Akyurt Belediyespor Elit A Liginde

Akyurt Belediyespor U18 futbol takımı grubunda ilk 2'ye girerek 16 takımlı Elit A liginde mücadele etme hakkını elde etti.

Akyurt Belediyespor U18 futbol takımı grubunda ilk 2'ye girerek 16 takımlı Elit A liginde mücadele etme hakkını elde etti.

10 gruptan oluşan U18 liginde 4'üncü grupta yer alan Akyurt Belediyespor U18 futbol takımı, grubunda ikinciliği elde ederek hem Türkiye Şampiyonası elemelerine katılmaya hem de Elit A liginde oynamaya hak kazandı.

U18 takımı ikincilik kupasını Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi dış sahalarda düzenlenen törenle aldı. Kupa törenine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Akyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Resul Can da katıldı. Başkan Hilal Ayık büyük başarı yakalayan futbolcularla birlikte kupayı havaya kaldırdı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık kupa ve bu güzel başarı ile ilgili açıklamasında, "Sporun bir araya getiren özel bir gücü var. Akyurt'umuzun gençleri, hocalarıyla birlikte güzel bir sezon geçiriyor. U18 takımımızın jenerasyonu oldukça başarılı sporculardan oluşuyor. Güçlü rakiplerle mücadele ettiler ve çok güzel bir başarı elde ettiler. Bu kupa sporcularımızı başarı için daha da motive edecektir. Elit A liginde Ankara'nın en iyi 16 kulübü yer alacak. Bunlardan biri de bizim kulübümüz. Kulüp Başkanımız Resul Can, teknik ekibimiz ve futbolcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkililerini de bu organizasyonu güzel bir şekilde planladıkları ve kulüplerimize güzel imkanlar sağladıkları için kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Akyurt Belediyespor Elit A Liginde

YORUMLAR
500
ALG Spor, Dudulluspor'u 7-0 mağlup etti ALG Spor, Dudulluspor'u 7-0 mağlup etti Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev Vali Su'yu ziyaret etti Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev Vali Su'yu ziyaret etti

Hilal Ayık, Ankara, Futbol, Akyurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akyurt Belediyespor Elit A Liginde - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla Antalya'da görüşecek! Hazırlıklar tamamlandı
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:01:36. #1.13#
SON DAKİKA: Akyurt Belediyespor Elit A Liginde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement