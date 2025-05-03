Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'ni Kazandı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'ndaki finalde Al Ahli, 35'inci dakikada Brezilyalı forvet Galeno'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie, 42'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Al Ahli, müsabakadan aynı skorla galip ayrılarak organizasyonda mutlu sona ulaştı.
Maça ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve çıktığı ilk finalden zaferle dönen ilk Türk futbolcu olma başarısını gösterdi.
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