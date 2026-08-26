Al Ahli İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
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Al Ahli İkinci Tura Yükseldi

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Al Ahli, Auckland'ı 1-0 yenerek 2026 FIFA Kıtalararası Kupa'da ikinci tura yükseldi.

2026 FIFA Kıtalararası Kupa'da Yeni Zelanda ekibi Auckland'ı 1-0 yenen Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, ikinci tura yükseldi.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Al Ahli ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Profesyonel Lig şampiyonu Auckland, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan ilk tur maçında karşılaştı.

Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın da oynadığı maçı 63. dakikada Saleh Abu Al-Shamat'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Auckland'da Sam Cosgrove, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Al Ahli, ikinci turda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nin galibi Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile eşleşti.

Kaynak: AA

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