Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika
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Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonu Al Hilal, Teknik Direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Jesus'un liderliğindeki takım, 34 maçta 31 galibiyet alarak namağlup şampiyon oldu ve dünya rekoru kırdı.

28.05.2024 23:38
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al Hilal takımı, Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sözleşme yeniledi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam ilk sezonunda lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupa'yı kazandı. 69 yaşındaki teknik adam, sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle de dünya rekoru kırdı.

Jesus yönetimindeki Al Hilal, 34 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik alarak 96 puanla namağlup şampiyon oldu. Mavi-beyazlı kulüp, sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli teknik adamla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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