Sınır tanımıyorlar! Al-Hilal, devasa yolcu uçağını Neymar'ın emrine verdi - Son Dakika

Sınır tanımıyorlar! Al-Hilal, devasa yolcu uçağını Neymar'ın emrine verdi

Son Güncelleme: 24.08.2023 12:28

Al-Hilal, servet değerindeki sözleşmesinin yanında 290 kişi kapasiteli Boeing 757 uçağını da Neymar'ın emrine verdi.

80 milyon euroluk bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar, 2 yılda reklam ve sponsorluk gelirleriyle birlikte toplam 400 milyon euroya yakın para kazanacak. Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı yıldıza çılgın kazancının yanı sıra 290 kişi kapasiteli Boeing 757 uçağı hediye etti.

DEVASA YOLCU UÇAĞINDA TEK BAŞINA

Neymar'ın Boeing 747 ile Avrupa'dan Orta Doğu'ya yaptığı özel uçuş, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Devasa yolcu uçağı, Neymar'ın talep ettiği zamanlarda gerekli düzenlemeler yapılıp onun için kullanılacak.

UÇAK FİLOSU VAR

Neymar'ın 2 özel uçağı bulunuyor. Bunlar, Embraer Phenom 100 ve Cessna Citation 680. Brezilyalı futbolcunun ayrıca kısa uçuşları için bir de Eurocopter EC130B4 model helikopteri var.

Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sınır tanımıyorlar! Al-Hilal, devasa yolcu uçağını Neymar'ın emrine verdi - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Memurlara 6 yeni hak tanıyor
12:47 Arjantin, IMF'ten alacağı 7,5 milyar dolarlık kredi ile Çin'e borcunu ödeyecek
12:21 Sınır tanımıyorlar! Al-Hilal, devasa yolcu uçağını Neymar'ın emrine verdi
12:17 Bitcoin son 3 ayın en düşük seviyesinde
12:14 Malatya'da meydana gelen 5 şiddetindeki deprem güvenlik kamerasında
12:13 Otel odasına çağırdığı eskort sonu oldu! Fuhuş pazarlığında öldürülen doktorla ilgili yeni görüntüler
12:05 Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bambaşka Biri dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
11:37 Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 11 bin 455 personel alınacak! İşte kadrolar
11:34 Neçirvan Barzani, Hakan Fidan'ı kucaklayarak karşıladı
11:33 Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? 2019 yılındaki olayı örnek gösteren İngiliz uzmandan bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 13:12:50. #1.13#
SON DAKİKA: Sınır tanımıyorlar! Al-Hilal, devasa yolcu uçağını Neymar'ın emrine verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement