Al-Musrati: Beşiktaş\'ta şampiyonluklar yaşamak istiyorum

Spor

- Al-Musrati: "Hedefim kulüp tarihinin bir parçası olup, şampiyonluklar yaşamak"

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati:

"Ülkenin en büyük takımlarından birindeyim"

"Şampiyonlar Ligi hedefiniz varsa paralar harcamanız gerekiyor"

"Burayı seçme sebebim başarılı olmak"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, hedefinin kulüp tarihinin bir parçası olup, şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın, Portekiz temsilcisi Braga'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Libyalı futbolcu Al-Musrati, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğundan bahseden 27 yaşındaki futbolcu, "Ülkenin en büyük takımlarından birindeyim. Hedeflerim var. Takımımla beraber en üst seviyede olmayı hedefliyorum. Bu sene, özellikle önümüzdeki sene en üst seviyelerde kalmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Musrati ayrıca transfer döneminin bitimine 4-5 gün kala Teknik Direktör Fernando Santos ile bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Hedeflerimizden bahsetti. Ben de bu fikirleri beğendim. Sonra ailemle buraya gelme kararı aldık" şeklinde konuştu.

"Serdar Saatçı ile konuştum"

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Braga'dan takım arkadaşı ve siyah-beyazlıların eski oyuncusu Serdar Saatçı ile görüştüğünü aktaran Al-Musrati, "O da burayla ilgili her şeyi anlattı. Burada çok mutlu olacağımı söyledi. Taraftarımızın ne kadar harika olduğunu söyledi. Bunu son maçta deplasmanda olmamıza rağmen gördüm. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde olmak"

"Burada herkese Musrati'nin nasıl bir futbolcu olduğunu göstermem gerekiyor" diyen Libyalı futbolcu, şöyle devam etti:

"Portekiz'den bilenler vardır ama hedefim önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak."

"Şampiyonlar Ligi hedefiniz varsa paralar harcamanız gerekiyor"

Kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu olduğunun hatırlatılması üzerine Musrati, "Bu tabii ki bir oyuncunun hoşuna gider ama iyi bir takım için paralar harcamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi hedefiniz varsa paralar harcamanız gerekiyor. İyi bir hocanızın da olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Takım arkadaşlarımın kalitesinin fakrındayım"

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta kaliteli futbolcuların bulunduğuna dikkat çekerek, "Zor bir dönemde geldiğimi biliyorum ama büyük geçmişi olan bir takımdayım. Oyuncu kalitesini de görebiliyorum. Takım arkadaşlarımın kalitesinin fakrındayım. Yapmamız gereken daha profesyonel olmak. Burada başarılı olmak için her şey var. Büyük bir kulüp" diye konuştu.

Musrati, üzerinde bir baskı hissetmediğini ve hem saha içinde hem de saha dışında sakin bir yapıya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

"Burayı seçme sebebim başarılı olmak"

Beşiktaş'ı ailesi gibi gördüğünü belirten Libyalı futbolcu, "Burayı seçme sebebim de başarılı olmak. Kulüp tarihinin bir parçası olup, şampiyonluklar yaşamak" dedi.

"Geçtiğimiz yaz Bazı temaslar oldu"

Al-Musrati, daha önce Süper Lig'den herhangi bir takımdan teklif alıp, almadığına yönelik soruya şu cevabı verdi:

"Bazı temaslar oldu geçtiğimiz yaz ama Braga bu teklifleri kabul etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istemişlerdi. Bu transfer dönemimde transferime izin verdiler."

27 yaşındaki futbolcu, transferde direkt Başkan Hasan Arat ile temas kurduğunu da söyleyerek, "Kulübü ve ligi kendisi anlattı. 7 sene Portekiz'de bir kariyer geçirdikten sonra yeni bir kariyer istedim. Kulübü en üst seviyede tutmak için buraya geldim" şeklinde konuştu.