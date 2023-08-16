Suudi Arabistan'dan Al-Tai FC, Altay Bayındır için harekete geçti - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Al-Tai FC, Altay Bayındır için harekete geçti

Son Güncelleme: 16.08.2023 12:56

Suudi Arabistan ekibi Al-Tai FC, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk teklifte bulundu. Fenerbahçe yönetimi, milli kalecinin satışına sıcak bakıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Tai, Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını 6 milyon euroluk teklifle çaldı. Sarı-lacivertli yönetim, milli eldivenin satışına sıcak bakıyor.

İYİ BİR MAAŞ TEKLİF ETTİLER

Fenerbahçe'de taraftarların cephe aldığı Altay Bayındır, son oynanan Gaziantep FK maçı sonrası da yediği gol nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Fanatik'te yer alan habere göre; Al-Tai FC'nin talip olduğu milli eldivene son derece tatmin edici de bir maaş teklif etti.

44 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

2019 yılında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya transfer olan Altay Bayındır, 145 maçta Süper Lig devinin formasını giydi. Milli eldiven kalesini 44 maçta gole kapattı. 25 yaşındaki Bayındır, 162 kez ise topu filelerde gördü.

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Suudi Arabistan, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan'dan Al-Tai FC, Altay Bayındır için harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Al-Tai FC, Altay Bayındır için harekete geçti - Son Dakika
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