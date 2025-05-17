Alaca Belediyespor Küçükler Voleybol Turnuvası\'nda İkinciliği Elde Etti

Çorum'da düzenlenen Küçükler Voleybol Turnuvası'na ilk kez katılan Alaca Belediyespor Voleybol Takımı, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Alaca Belediyespor 14 takım ve 140 sporcunun mücadele ettiği Küçükler Voleybol Turnuvası'nda dikkat çeken bir performans sergiledi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda Milli Eğitim Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelen Alaca temsilcisi, ilk seti 25-13, ikinci seti ise 25-21 kaybederek turnuvayı ikincilikle tamamladı. Final müsabakasına Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Oktay Yelkuvan ile Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Tokgöz de katılarak genç sporculara destek verdi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Kaymakam Engin Tok, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Belediye Başkanı Şerif Arslan tarafından takdim edildi. Protokol üyeleri, genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ÇORUM