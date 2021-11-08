Alaçatı Salı Bisikletçileri Grubu'ndan Veloturk Çeşme'de büyük başarı

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2021 bisiklet yarışlarına katılan Alaçatı Bisikletçileri Grubu'ndan Dilek Gençdiki, master 55-59 yaş grubunda 2'nci olmayı başarırken, Alaçatı Salı Bisikletçileri Grubu da büyük sevinç yaşadı.

Çeşme'de gerçekleşen Velotürk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2021 için toplanan kayıt gelirleri ile onlarca çocuğun bisiklet hayallerinin gerçek olması sağlandı. Yarışmaya bu yıl bin 501 kişi ile rekor katılım oldu.

Alaçatılı bisiklet sevdalılarından oluşan Alaçatı Salı Bisikletçileri Grubu da, yarışa katılan bisikletçiler arasında yerlerini aldı. Yarışlara 63 kilometrelik kısa parkurda katılan Alaçatı Salı Bisikletçileri Grubundan Dilek Gençdiki, parkuru master 55-59 yaş grubunda 2'nci olarak bitirerek büyük başarı elde etti. Gençdiki'nin 2.'lik kürsüsüne çıkması, Alaçatı Salı Bisikletçileri Grubu'nda da büyük sevince yol açtı.

2.'lik sevincini grup arkadaşları ile birlikte paylaşan Gençdiki, duygularını şöyle dile getirdi:

"Var olduğundan beri bildiğim, çok saygın insanların bir arada olduğu; fakat iş hayatının yorgunluğundan dolayı bir türlü eşlik edemediğim, Alaçatı Salı Biskletçileri Grubuna, bu yazın başından beri dahil olabildim. Beni öyle güzel kucakladılar ve dahil ettiler ki, 'bisiklet bahane beraberlik şahane' diyerek elim, kolum, bisikletim diyerek daha çok dahil oldum, olmaya çalıştım. Bir amatör bisikletçi olarak amacım sadece kazasız belasız parkuru bitirmekti. Kürsü görmek, Alaçatı Salı Bisikletçileri Grubu olarak hepimizi çok mutlu etti." - İZMİR