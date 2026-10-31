Alaçatıspor deplasmanda Karabağlar Bulut Spor'u 2-0 yendi, üç puanı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alaçatıspor deplasmanda Karabağlar Bulut Spor'u 2-0 yendi, üç puanı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaçatıspor deplasmanda Karabağlar Bulut Spor\'u 2-0 yendi, üç puanı aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Amatör Lig'de Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar Bulut Spor'u 2-0 mağlup etti. Erdi Önal 15. dakikada, Nurullah Özdicle 75. dakikada ağları bulurken Alaçatı temsilcisi sahadan üç puanla ayrıldı.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Karabağlar Bulut Spor'u Erdi Önal ve Nurullah Özdicle'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar Bulut Spor ile karşı karşıya geldi. Her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Alaçatı temsilcisi, üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında Erdi Önal'ın attığı golle 1-0 öne geçen Alaçatıspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Alaçatıspor, 75. dakikada Nurullah Özdicle'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Alaçatıspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: İHA
SporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Cengiz Ünder’den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem Cengiz Ünder'den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 22:43:04. #7.13#
SON DAKİKA: Alaçatıspor deplasmanda Karabağlar Bulut Spor'u 2-0 yendi, üç puanı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android