Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek iki takımı karşı karşıya getiren hazırlık maçında Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
Iğdır FK ve Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde Iğdır FK, aradığı golü buldu.
Müsabakanın 81. dakikasında öne geçen Iğdır FK, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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