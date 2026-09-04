Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

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Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki yeşil-beyazlılar, maç için ilk antrenmanını yaptı ve çalışmalarına yarın devam edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Iğdır FK, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalışan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Alagöz Holding Iğdır FK - İstanbulspor maçı 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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