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Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: 1-1 - Son Dakika

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: 1-1

05.12.2021 15:33
Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: 1-1

STAT: Özer TürkHAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Ömer Yüzer (xx), Halil Tolgahan Demir (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hasan (xx), Ömer Alp (xxx), Hayrullah (xx), Mehmet Bağlı (xx), Semih (xx), Mustafa Demirel (xx), Emre (x) (Dk. 61 Sıddık xx), Selahattin (xx), Murat Çaydemir (xxx) (Dk.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Ömer Yüzer (xx), Halil Tolgahan Demir (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hasan (xx), Ömer Alp (xxx), Hayrullah (xx), Mehmet Bağlı (xx), Semih (xx), Mustafa Demirel (xx), Emre (x) (Dk. 61 Sıddık xx), Selahattin (xx), Murat Çaydemir (xxx) (Dk. 87 Özcan), Eren (xxx) (Dk. 81 Ali Öztürk x)ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Alişan (xx) - Soner (xxx), Suat (xx), Berkay (xxx), İlker (xx), Muhammet Reis (x) (Dk. 74 Mahsun xx), Arif (xx) (Dk. 87 Baha), Abdullah (xx), Enes (xx) (Dk. 90 İlker), Adem (xx), Batuhan Karadeniz (x) (Dk. 74 Savaş xx)GOLLER: Dk. 43 Eren (Kuşadasıspor) - Dk. 39 Soner (Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Murat, Semih, Selahattin (Kuşadasıspor) - Alişan, Mahsun (Iğdır FK),

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Kuşadasıspor, yeni teknik patronu Erman Kılıç yönetimindeki ilk sınavda grubun iddialı takımlarından Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı. Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 39'uncu dakikada konuk ekipten Soner ile 43'üncü dakikada Kuşadasıspor'dan Eren attı. Bu skorla Iğdır FK 27, Kuşadasıspor ise 24 puanla Play-Off hattındaki yerlerini korudu.


- Kuşadası

Mustafa Demirel, Serkan Gürbüz, Ömer Alp, Iğdır, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: 1-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: 1-1 - Son Dakika
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