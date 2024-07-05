Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Alim Öztürk'ü transfer etti

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Alim Öztürk'ü transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor forması giyen Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alim Öztürk'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.