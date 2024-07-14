Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, yeni sezona hazır - Son Dakika
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Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, yeni sezona hazır

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, yeni sezona hazır

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, şampiyon olarak yükseldiği ligde zirve yarışında yer almak istiyor. Bolu'da kamp yapan ekip, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde çift antrenmanlarla yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Koşukavak, Iğdır FK'nin hedefinin üst ligler olduğunu belirterek, takımın başarısı için çalıştıklarını ve yeni sezona hazır olduklarını ifade etti.

14.07.2024 11:27
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, şampiyon olarak yükseldiği ligde zirve yarışında yer almak istiyor.

Bolu'da kamp yapan yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor.

Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları için önem taşıdığını belirttiği kampın verimli geçtiğini söyledi.

Hedeflerine değinen Koşukavak, "Iğdır FK geçen sene bir alt ligden şampiyon olarak geldi. İddiası var, daha üst ligleri hedefliyor." dedi.

Koşukavak, ligin başlamasına fazla zaman kalmadığını, her şeyin yolunda olduğunu dile getirerek, "İnşallah iyi işler yapmayı başarırız. Başarmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Iğdır FK hedefi olan bir takım"

Yeni sezon hazırlıklarını bir haftadır Bolu'da sürdürdüklerini aktaran Yalçın Koşukavak, kentin yaz kampı yapmak için uygun yerlerden biri olduğunu kaydetti.

Koşukavak, transferlerle kulübün ilgili departmanının ilgilendiğini, zaman zaman istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Iğdır FK'nin hedefi olan bir takım olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Kulüp başkanımız ve yönetimdeki herkes, takım başarılı olsun diye çalışıyor. Biz de bu davaya ortak olduk. Hep beraber inşallah herkesin hayal ettiği şeyi başarırız. Yeni sezona hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, yeni sezona hazır - Son Dakika

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