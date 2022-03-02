Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması başlıyor

02.03.2022 16:52
Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması başlıyor

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenecek olan Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması 5-6 Mart tarihleri arasında 44 farklı kategoride bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenecek olan Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması 5-6 Mart tarihleri arasında 44 farklı kategoride bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Her türlü arazi ve iklim şartlarında katılımcıların harita ve pusula yardımı ile bir noktadan başka bir noktaya ulaşabilmek için sporcunun fiziki gücünü, taktik ve tekniğini geliştiren, ani ve doğru karar verebilme yeteneğini olgunlaştıran, bireysel veya takım olarak 7'den 70'e herkesin yarıştığı bir doğa sporu olan oryantiringin tanıtımı yapılacak. 3-4 Mart Perşembe ve Cuma günü İskele Şelale Meydanı'nda 400 ortaokul öğrencisinin katılacağı Labirent Oryantiringi etkinliği olacak.

5 Mart Cumartesi günü Cebelireis' de de orta mesafe ve 6 Mart Pazar günü Gedevet Parkorman' da uzun mesafe yarışı yapılacak. Ödül töreni Pazar günü Park Orman' da gerçekleştirilecek. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Çekmeköy'deki tatbikat gerçeğini aratmadı Çekmeköy'deki tatbikat gerçeğini aratmadı Başiskele Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı Başiskele Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Harita, Alanya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement