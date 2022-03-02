Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması başlıyor - Son Dakika

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenecek olan Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması 5-6 Mart tarihleri arasında 44 farklı kategoride bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Her türlü arazi ve iklim şartlarında katılımcıların harita ve pusula yardımı ile bir noktadan başka bir noktaya ulaşabilmek için sporcunun fiziki gücünü, taktik ve tekniğini geliştiren, ani ve doğru karar verebilme yeteneğini olgunlaştıran, bireysel veya takım olarak 7'den 70'e herkesin yarıştığı bir doğa sporu olan oryantiringin tanıtımı yapılacak. 3-4 Mart Perşembe ve Cuma günü İskele Şelale Meydanı'nda 400 ortaokul öğrencisinin katılacağı Labirent Oryantiringi etkinliği olacak.

5 Mart Cumartesi günü Cebelireis' de de orta mesafe ve 6 Mart Pazar günü Gedevet Parkorman' da uzun mesafe yarışı yapılacak. Ödül töreni Pazar günü Park Orman' da gerçekleştirilecek. - ANTALYA