Alanya Belediyespor, Dünya Kulüpler Şampiyonası\'na 5-4\'lük galibiyetle başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımının mücadele ettiği organizasyonda ev sahibi Alanya Belediyespor, ilk maçında Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam'ı 5-4 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde sahaya çıkan Alanya Belediyespor, Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Alanya temsilcisi, rakibini 5-4 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Karşılaşmada Alanya Belediyespor'un gollerini Felipe, Semih Türkmen, Recep Demir, Llorenç ve Barış Terzioğlu kaydetti. Bulgaristan ekibinin golleri ise Blagoev, Filipov (2) ve Tamer Atrach'dan geldi.

"İlk maçlar her zaman zordur"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediyespor Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu, turnuvaya galibiyetle başlamanın önemine dikkati çekti. İlk maçların her zaman zorlu geçtiğini belirten Müftüoğlu, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi. Müftüoğlu, "Bugün ilk maçımızı oynadık. Turnuvalarda ilk maçlar her zaman zordur. Bu zor maçta son ana kadar inanılmaz iyi oynadığımızı düşünüyorum. Plaj futbolu öyle bir oyun ki rakibin attığı iki golün kumdan sekerek içeri girdiğini gördük. Doğal olarak böyle hatalar olabiliyor. Çok gol kaçırdık. Oyunun istatistiklerine baktığımız zaman yüzde 90'a yüzde 10 gibi bir topla oynama üstünlüğümüz vardı. Sizler de gördünüz, iyi oynadık, güzel oynadık" dedi.

"Kendi seyircimiz önünde kazandığımız için mutluyuz"

Takımın uzun bir aranın ardından birlikte mücadele ettiğini belirten Müftüoğlu, kendi sahalarında ve seyircileri önünde kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Müftüoğlu, "Uzun zamandır birlikte oynamıyoruz. Kendi seyircimizin önünde kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte, bugün oynadığımız maçı izleyip derslerimizi çıkararak daha güzel ve daha keyifli bir oyunla insanlara futbol izletmek istiyoruz" diye konuştu.

İkinci rakip Gürcistan temsilcisi

Alanya Belediyespor, Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın saat 15.30'da Gürcistan temsilcisi Batumi SC ile karşılaşacak. Alanya ekibi, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak şampiyonadaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.