Alanya'da 33. Uluslararası Triatlon Yarışması 'Nerede Kalmıştık' Mottosuyla Yapılacak - Son Dakika
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Alanya'da 33. Uluslararası Triatlon Yarışması 'Nerede Kalmıştık' Mottosuyla Yapılacak

Alanya\'da 33. Uluslararası Triatlon Yarışması \'Nerede Kalmıştık\' Mottosuyla Yapılacak

Alanya'da 33 yıldır düzenlenen Uluslararası Triatlon Yarışması, bu yıl 'Nerede Kalmıştık' mottosuyla gerçekleştirilecek. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, uzun bir aradan sonra halkın katılımıyla yapılacak Halk Triatlonu hakkında bilgi verdi.

22.10.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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Alanya'da 33 yıldır düzenlenen Uluslararası Triatlon Yarışması 27 Ekim'de 'Nerede Kalmıştık' mottosuyla geçekleştirilecek. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, triatlon sporunu halka sevdirmek adına uzun yıllar sonra yeniden Halk Triatlonu yapılacağını söyledi.

Alanya 33. Uluslararası Triatlon Yarışması'nın Avrupa Final Kupası yarışları bu yıl, 'Nerede Kalmıştık' mottosuyla yapılacak. Yarışlar kapsamında elit erkekler ve elit kadınlar Avrupa Kupası ile yaş grupları Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra yıllar sonra yeniden Halk Triatlonu da yer alacak.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yarışlarla ilgili açıklama yaptı. Farklı mesafeler ve çeşitli ödüllerle süslenmiş eşsiz bir organizasyon hazırladıklarını belirten Başkan Özçelik, "Yarışmamız sporcuların katılımını teşvik ederken, bu yılın en önemli özelliği ise halkımızın bu büyük heyecana doğrudan dahil olmasını sağlayacak olmamızdır. İlki 1 Temmuz 1992 yılında yapılan Halk Triatlonu, o yıllarda üst üste birkaç kez düzenlenmiş olsa da sonrasında bazı nedenlerden dolayı vazgeçildi. Bizler de kentimizle özdeşleşen triatlon sporunu halkımıza sevdirmek ve bütünleştirmek adına uzun yıllar sonra ilk defa bu yıl organize ediyoruz. Amacımız halka indirgemek ve herkesin katılımını sağlamaktır. Yarış, 13 yaş ve üzeri her katılımcıya açıktır. Katılım ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir. Başvuru şartlarımız yakında belediyemizin www.alanya.bel.tr web sitesi, sosyal medya hesapları ve basın yoluyla duyurulacaktır. Yarışmamız 250 metre yüzme, 5 kilometre bisiklet, 1.2 kilometre koşu olarak planlanmıştır. Halk Triatlonu'na katılan vatandaşlarımıza elit sporcularda olduğu gibi Federasyon tarafından çip takılacak olup, çanta, t-shirt takdim edilecek ve yarışma sonunda tüm katılımcılara anı olarak katılım madalyası verilecek. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük organizasyona davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanya'da 33. Uluslararası Triatlon Yarışması 'Nerede Kalmıştık' Mottosuyla Yapılacak - Son Dakika

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