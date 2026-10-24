Alanya\'da 48 takımlı Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası 26 Ekim\'de başlayacak

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımını buluşturacak.

Türkiye'yi temsil edecek Serenity Alanya Belediye spor takımının teknik direktörü, Plaj Futbolu Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Adil Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda yaklaşık 1000 sporcuyu ağırlayacaklarını söyledi.

Alanya'nın uluslararası spor organizasyonlarında tecrübeli bir kent olduğunu belirten Müftüoğlu, şampiyonanın Alanya Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alanya Kaymakamlığının destekleriyle düzenleneceğini ifade etti.

Türkiye'de plaj futbolunun 2006'dan bu yana lig usulüyle oynandığını ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Müftüoğlu, Alanya'nın organizasyona ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Şampiyonanın ilk kez 2019'da Alanya'da düzenlendiğini hatırlatan Müftüoğlu, modern tesisler ve güçlü altyapı sayesinde organizasyonu yeniden kente kazandırdıklarını kaydetti.

Maçlar dünya genelinde yayınlanacak

Karşılaşmaların TRT Spor ve FIFA'nın internet kanalı üzerinden yayınlanacağını bildiren Müftüoğlu, çeyrek finalden itibaren maçların 70'ten fazla ülkede televizyondan canlı yayımlanacağını söyledi.

Organizasyonun spor turizmine ve Alanya'nın tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Müftüoğlu, dünyanın önemli plaj futbolu oyuncularının turnuvada mücadele edeceğini dile getirdi.

"Grup aşamasında favori olduğumuzu düşünüyoruz"

Serenity Alanya Belediyespor'un turnuvadaki şansını değerlendiren Müftüoğlu, kulübün geçmişte uluslararası alanda önemli dereceler elde ettiğini belirtti.

Takımların kadrolarının netleşmesinin ardından favorilerin daha iyi anlaşılacağını ifade eden Müftüoğlu, "Her takımın 3 yabancı oyuncu hakkı var. Kadrolar netleştikten sonra favoriler belli olur ancak biz de grup aşamasında favori olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Gelecekte Alanya'da kulüpler düzeyindeki organizasyonların yanı sıra FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'nı da düzenlemeyi hedeflediklerini aktaran Müftüoğlu, hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini kaydetti.

Serenity Alanya Belediyespor'un A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

26 Ekim Pazartesi, saat 15.30 - BSC BetVam (Bulgaristan)

27 Ekim Salı, saat 15.30 - Batum SC (Gürcistan)

28 Ekim Çarşamba, saat 15.30 - C.Y. Limn (Kosta Rika)