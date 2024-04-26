Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Başladı

Alanya\'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı başladı. 30 ülkeden 82 yarışmacının katıldığı şampiyonada pilotlar, hedefe en iyi inişi gerçekleştirmek için mücadele edecek. Yarışmaya 5 yıldır katılan Polonyalı sporcu Marketa Tomaskova, Alanya'daki atmosferden ve hava şartlarından memnun olduğunu belirtti.

26.04.2024 12:25
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı, ilk gün programıyla başladı.

Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafında bulunan alanda gerçekleştirilen organizasyona, 30 ülkeden 82 yarışmacı katılıyor.

Kentte 3 gün sürecek şampiyonada kadın ve erkek yarışmacılar, kategorilerinde şampiyon olmak için ter dökecek.

Şampiyonada pilotlar, 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi gerçekleştirmeye çalışacak.

Yarışma organizatörü Ergün Ulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın 2019 yılından itibaren 5'nci kez Alanya'da düzenlendiğini söyledi.

Yarışmaya ilk kez 30 ülkeden sporcunun katıldığını anlatan Ulu, "Yarın devam edecek yarışlar, pazar günü sona erecek ve ödül törenimiz olacak. İnşallah kazasız belasız bir yarışma süreci geçiririz." diye konuştu.

Alanya'daki yarışmaya 5 yıldır katıldığını ve havadaki atmosferin çok iyi olduğunu aktaran Polonyalı sporcu Marketa Tomaskova ise "Alanya'yı çok seviyorum. Buradaki ortamdan çok memnunum. Birinci tur yapıldı. Buradaki hava şartlarından memnunum. Her şey çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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