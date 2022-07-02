Milli Egemenlik Stadı'nda 6 kortta gerçekleştirilen 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda 26 takım mücadele ediyor. 75. Yıl Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 43 takım mücadele ediyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Antalya 'nın Alanya ilçesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası 34 il, 77 takımdan bin 232 sporcunun katımıyla başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Alanya'da hentbol şampiyonası başladı - Son Dakika

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