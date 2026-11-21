Alanya'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. 20-25, 21-25, 25-21 ve 19-25'lik setlerin ardından tamamlanan karşılaşma 133 dakika sürdü.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Cenk Kaçamaklı
ON Hotels Alanya Belediyespor: Yusuf Bakır, Shchytkov, Hetman, Emir Kaan Öztürk, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren, Enes Atlı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Teppan, Hamdi Erkan, Selim Yıldız (Tuğrul Mansur Düzce, Batu Ercan Akbaba, Eyüp Ensar Demirbiler, Halil İbrahim Kurt, Batuhan Avcı, Aleksov)
Setler: 20-25, 21-25, 25-21, 19-25
Süre: 133 dakika (31, 34, 34, 34)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?