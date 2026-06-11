Alanya'da Plaj Voleybolu Şöleni Başladı - Son Dakika
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Alanya'da Plaj Voleybolu Şöleni Başladı

Alanya\'da Plaj Voleybolu Şöleni Başladı
11.06.2026 10:06
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Alanya, 28 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

Dünya plaj voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Challenge, dev sporcu kafilesinin katılımıyla başladı. Dünyada sadece 7 ülkede düzenlenen bu turnuva, 4 gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

Alanya, dünya yıldızlarının sahne aldığı muhteşem bir spor şölenine ikinci kez ev sahipliği yapıyor. 10 Haziran'da başlayan ve 14 Haziran'a kadar sürecek olan turnuva, "Hoş Geldin Kokteyli" ile karşılanan sporcuların katılımıyla büyük bir coşkuyla başladı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde dünya devlerinin sahaya çıkacağı turnuva boyunca Alanya, plaj voleybolunun küresel merkezi konumuna gelecek.

28 ülkeden 500 kişilik kafile

23 Project Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen dev organizasyon, katılımcı sayısı ve küresel çeşitliliğiyle göz dolduruyor. Dünyanın dört bir yanından gelen elit sporcular ve teknik heyet Alanya'da ağırlanıyor. Turnuvada 28 farklı ülke şampiyonluk mücadelesi verirken, toplamda 48 kadın ve 51 erkek takımı turnuvada yer alıyor. Alanya'daki büyük buluşmada dünyanın en iyi 181 plaj voleybolu sporcusu podyum mücadelesi veriyor. Turnuva için kente sporcular, antrenörler ve idari ekiple toplamda 500 kişilik dev bir kategori katılıyor. Organizasyonun uluslararası standartlarda ve kusursuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla dev bir teknik kadro turnuvada görev alıyor. Alanya Challenge kapsamında; organizasyonun koordinasyonunu ve denetimini sağlamak üzere 6 uluslararası delege sahada yer alırken, maçların yönetimini ise dünyanın en deneyimli 16 uluslararası hakemi üstleniyor. Dünyada sadece 7 destinasyonda düzenlenen bu özel turnuva hem uluslararası canlı yayınlar hem de katılan elit sporcular aracılığıyla kentin küresel spor turizmi arenasındaki tanıtım gücünü bir kez daha zirveye taşıyacak. Nefes kesen mücadelelerin ardından şampiyonlar 14 Haziran'da belli olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Alanya, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'da Plaj Voleybolu Şöleni Başladı - Son Dakika

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