Alanya, Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
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Alanya, Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi

Alanya, Fenerbahçe\'yi 3-0 Yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı setlerde 3-0 mağlup etti.

10.11.2024 16:47
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Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Kadir Girente

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Halil Kurtuluş (Fatih Yürümez, İsmail Koçak, Yusuf Bakır, İrfan Çetinkaya)

Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Çağatay Durmaz, Luburic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Salehi (Burak Güngör, Karyagin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Hakkı Çapkınoğlu, Yasin Aydın)

Setler: 25-21, 25-23, 32-30

Süre: 102 dakika (29, 33, 40 )

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanya, Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika

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