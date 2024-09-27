Alanya Triatlonu ve Avrupa Triatlon Kupası 27 Ekim\'de Yapılacak

Spor

Ulusal ve uluslararası anlamda sayılı spor organizasyonlarından birisi olan Alanya Triatlonu ve Avrupa Triatlon Kupası, 27 Ekim'de Alanya'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl 33. kez yapılacak Alanya Triatlonu'nun basın toplantısı Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Türkiye Triatlon Federasyonu Program Genel Kurul Sorumlusu Ender Baş, Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, kamu kurumlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Federasyon Sorumlusu Ender Baş ve Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, organizasyon hakkında bilgi verdi.

Alanya Triatlon kupası geri dönüyor

Organizasyonun 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanlarla başlayacağını ifade eden Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, "27 Ekim Pazar günü yaş grupları ve kadın erkek etaplarını gerçekleştireceğiz. Trafik gibi sorunları göz önünde bulundurarak yarışları bu yıl 1 gün olarak belirledik. Yalnızca 26 Ekim Cumartesi günü antrenman turları yapılacak. Ayrıca bu sene Avrupa Triatlon Kupası yanında ilk düzenlendiği yıllarda olduğu gibi Alanya Triatlonu Kupası'nı da programa aldık. Umarım halkımızın da katılımıyla halk triatlonu yapacağız. Alanya'da triatlon 33 yıldır kesintisiz bir şekilde sürüyor. Bu anlamda da dünyada örneği çok az. Bu başarıyı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştiren ve devamlılığının sağlanması konusunda büyük emekler sarf eden Alanya Belediyesi ve Alanya Kaymakamlığı'na teşekkür eden Türkiye Triatlon Federasyonu Program Genel Kurul Sorumlusu Ender Baş da, "Tüm Alanya kamu kurumlarına Federasyonumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine müteşekkiriz. İnşallah güzel bir yarış gerçekleştireceğiz. Alanya, triatlon ile özdeşleşmiş bir şehir. Sporun başkenti. Bu olguya yakışır bir yarış olacak. Alanya'nın tanıtımı açısından da büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Alnımızın akıyla da bu güzel organizasyonu yapmak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA