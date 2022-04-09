Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum - Son Dakika
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Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum

09.04.2022 23:26

Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u yenerek Valerien Ismael yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlıların yıldızı Josef de Souza, "Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağız, buna inanıyorum. Ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum." dedi.

Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek Valerien Ismael yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada gol atan siyah-beyazlıların deneyimli orta sahası maç sonu yeni hocasından övgüyle bahsetti.

"YÜKSEK TEMPOYA ALIŞACAĞIZ"

Valerien Ismael yönetiminde yeni bir anlayışla sahaya çıktıklarını belirten Josef de Souza, "Yeni bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağız, bunan inanıyorum. Ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Yüksek tempoya alışacağız." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum - Son Dakika


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