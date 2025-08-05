Alanyaspor 5 Futbolcuyla Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
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Alanyaspor 5 Futbolcuyla Sözleşme Yeniledi

Alanyaspor 5 Futbolcuyla Sözleşme Yeniledi
05.08.2025 13:01
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Corendon Alanyaspor, Hwang, Hadergjonaj ve diğer 3 futbolcusuyla sözleşme uzattı. Törende umut dolu açıklamalar yapıldı.

Corendon Alanyaspor, mevcut kadrosunda bulundurduğu futbolculardan Ümit Akdağ, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj ve Ui-jo Hwang ile sözleşme yeniledi.

Alanyaspor, kadrosunda bulundurduğu futbolculardan Ümit Akdağ, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj ve Ui-jo Hwang ile yeni sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan tesislerinde düzenlenen imza törenine Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı. Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kadromuzdaki mevcut futbolcularımızın sözleşmesini uzattık. Hwang 2027, Hadergjonaj 2027, Fatih Aksoy 2027 ve Aliti ve Ümit Akdağ ise 2028'e kadar Alanyaspor'un formasını terletecektir. Kulübümüze çok katkıları vardı ve bundan sonraki süreçte de olacaktır. Bu sene hep beraber geçen senenin sıkıntılarını yaşamamak adına elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Kulübümüz ve futbolcularımıza hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini nasip etsin" diye konuştu.

Hwang: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Geçen seneden daha iyi performans sergilemek için mücadele edeceğini söyleyen Hwang, "Öncelikle kulübe ve başkanımıza teşekkür ediyorum elimden gelenin en iyisini yapacak olmanın sözünü veriyorum. Umarım geçen seneden daha iyi bir sezon birlikte geçiririz" dedi.

Hadergjonaj: "Bu yıl daha iyi olacağız"

Sözleşme uzatmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Hadergjonaj, "Sözleşme uzatma konusunu aslında çok düşünmedim. Ailem ve ben burada mutluyuz. Geçen yıl biraz sıkıntılar yaşadık. Bu yıl daha iyi olacağız. Geçen sene bireysel olarak iyi bir sezon geçirdim. Katkıda bulundum. Bu yıl daha fazla katkıda bulunarak daha iyi bir sezon geçirmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aliti: "Daha pozitif bir sezon geçirmemiz temennisiyle çalışacağım"

Kendisi için çok kolay bir karar olduğunu aktaran Aliti, "Ailem ve ben de Alanya'da mutluyuz. İçimiz rahat 3 yıl burada kalma konusunda içimde bir şüphe oluşmadı. Daha pozitif bir sezon geçirmemiz temennisiyle çalışacağım" şeklinde konuştu.

Fatih Aksoy: "Burası artık birinci evim oldu"

Sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle birlikte ismi birçok kulüple transfer gündeminde olan Fatih Aksoy, "İlk imzamdan sonra burası benim ikinci evim oldu demiştim. Artık birinci evim oldu. Burayı bırakamıyoruz. Ben de çok mutluyum. İnşallah bu sezon geçen sezondan daha iyi bir şekilde geçirerek ligi ilk 10'da bitirmek istiyoruz. Ben ve ailem burada olmaktan mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

Ümit Akdağ: "İnşallah bu yıl A takımda formayı terleteceğim"

Alanyaspor ile sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ümit Akdağ, "6 yaşında içinden çıktığım bir kulüp. İnşallah bu yıl A takımda formayı terleteceğim. Herkes için hayırlı olur bizim için güzel bir sezon olur" diye düşüncelerini aktardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hasan Çavuşoğlu, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Politika, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor 5 Futbolcuyla Sözleşme Yeniledi - Son Dakika

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