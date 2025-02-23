Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti

Alanyaspor, Adana Demirspor\'u 3-2 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

23.02.2025 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde Hwang'ın kafa vuruşunda kaleci Vedat son anda topu kornere çeldi.

63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Sporar gelişine vuruşunda kaleciden dönen top Arda'ya çarpıp ağlara gitti. 1-2

66. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderilen ortada top Arda'nın eline çarptı. Maçın orta hakemi Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi.

68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hadergjonaj topu ağlara filelere yolladı. 2-2

89. dakika sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top Yusuf Özdemir'in önünde kaldı. Yusuf'un meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Hwang dk. 41), Makouta (Vilhena dk. 46), Fatih Aksoy (Enes Keskin dk. 46), Cordova, Efecan Karaca (Janvier dk. 41), Yusuf Özdemir, Sporar

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Arda Usluoğlu, Nejdet Nezir Bilin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Osman Kaynak dk. 84), Maestro, Ali Yavuz Kol (Aksel Aktaş dk. 45+4), Tayfun Aydoğan (Ozan Demirbağ dk. 78), Alioui, Yusuf Barası

Yedekler: Murat Eser, Yücel Gürol, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Arda Kurtulan (dk. 63 k.k), Hadergjonaj (dk. 68 pen.), Yusuf Özdemir (dk. 89) (Alanyaspor), Yusuf Barası (dk. 33 ve 37) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Aliti, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Lima, Hadergjonaj (Alanyaspor), Vedat Karakuş, Abdulsamet Burak (Adana Demirspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Yerel Haberler, Yusuf Özdemir, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
11:28 Başak Gümülcinelioğlu’nu görenler tanıyamıyor Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum Başak Gümülcinelioğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum
11:17 İftar menülerinin fiyatı belli oldu İftar menülerinin fiyatı belli oldu
11:16 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
11:16 Çakmak istedi, “yok“ yanıtını alınca bıçakladı Çakmak istedi, "yok" yanıtını alınca bıçakladı
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
11:15 Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti
11:11 Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin’de Covid-19’a benzer yarasa virüsü bulundu Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin'de Covid-19'a benzer yarasa virüsü bulundu
11:00 İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı
10:56 Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü
10:55 Mourinho’nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 19:03:37. #1.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.